التعليم تحذر من استخدام المدارس لإقامة صلوات الجنائز وسرادقات العزاء

كتب محمود طه حسين

حذرت المديريات التعليمية مديرى المدارس من استخدام المدارس للمناسبات العامة، وإقامة سرادق للعزاء أو إقامة صلوات الجنائز، فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لمنع أى تجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مدرسة تخالف التعليميات واستخدام المدارس فى غير الغرض المخصصة له وهى العملية التعليمية.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقدم وتعلن اليوم عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قد قرر مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".

وكانت المديريات التعليمية، حذرت طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين يدرسون من خلال التابلت، من بعض الأمور الفنية التى قد تتسبب فى تعطل الجهاز اللوحى وتحمل الطالب تكلفة إصلاحه على حسابه الخاص.

وناشدت المديريات التعليمية الطلاب عدم تحميل أى برامج مخالفة لما تم تحميله على التابلت من جانب وزارة التربية والتعليم منها منصة التعلم وبنك المعرفة ومنصة الامتحان، إضافة إلى عدم تحميل أى برامج الهكر التى تؤدى إلى فقدان برنامج النوكس، مع عدم عمل root، للجهاز لأنه سوف يؤدى إلى عطب فى البوردة الخاصة بالجهاز مما قد يكلف الطالب بوردة جديدة على حسابه الخاص، كما حذرت التعليم طلابها من تحميل أى برامج تؤدى إلى خروج التابلت من المنظومة.