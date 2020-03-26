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التعليم: إعلان الأجزاء المطلوبة من منهج الترم الثانى لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 26 مارس 2020 11:59 م
التعليم: إعلان الأجزاء المطلوبة من منهج الترم الثانى لطلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين
كتب - محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة حددت الأجزاء الخاصة بمنهج الفصل الدراسى الثانى الذى يؤدى فيه الطلاب امتحان البحث، موضحا أنه تم مراجعة المقرر مع خريطة العام الدراسى ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أنه سيتم إرسال الأجزاء المخصصة لعمل الطلاب بحث فيها وأيضا التى يؤدى فيها الطلاب امتحانات الثانوية العامة امتحاناتهم إلى المديريات التعليمية وإعلانها حتى يعرف الطلاب المحدد من المقررات الدراسية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أنه تم الاتفاق  مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

 

 

 

 


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