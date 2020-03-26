التحريات: طعام الصينين في التجمع "ذكور حيوانات" وليس ثعابين

كتب أحمد حسنى

أكدت تحريات الجهات الأمنية، بقسم التجمع الأول، أن الطعام المضبوط مع المجموعة الصينية داخل فيلا بالتجمع الأول مساء أمس، ليس له أى صلة بالثعابين كما أشيع من قبل.

وتسلمت الجهات الأمنية تقرير مديرية الطب الشرعى بالقاهرة، والذى أكد أن الطعام المضبوط هو أعضاء ذكرية للعجول، وهى أكلة شعبية يتناولها المصريون بشكل طبيعى، كما تم إرسال عينة من الطعام لمركز البيحوث الحيوان لمزيد من التأكد.

وأوضحت التحريات أن المجموعة الصينية بحالة صحية جيدة جدا ويعملون داخل مصر فى إحدر المدن الجديدة، ولا صحة لأى من الشائعات التى أكدت تعرض مجموعة منهم للإعياء.

من جانبه أكد الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أن الطعام المضبوط هو " أعضاء ذكرية" للحيوانات، ولا يوجد أى ضرر من تناوله، مؤكدا أن عظم الحيوان كله يؤكل ولا يود به أى ضرر.

وأضاف عبيد، فى تصريحات "لليوم السابع"، أن الصينين يقومون بتجفيف هذه الأكلات واستخدامها كعلاج جنسى، وهو أمر متعارف عليه ولا يوجد به أى ضرر.