اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحريات: طعام الصينين في التجمع "ذكور حيوانات" وليس ثعابين

الخميس، 26 مارس 2020 12:54 م
التحريات: طعام الصينين في التجمع "ذكور حيوانات" وليس ثعابين المضبوطات
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تحريات الجهات الأمنية، بقسم التجمع الأول، أن الطعام المضبوط مع المجموعة الصينية داخل فيلا بالتجمع الأول مساء أمس، ليس له أى صلة بالثعابين كما أشيع من قبل.

وتسلمت الجهات الأمنية تقرير مديرية الطب الشرعى بالقاهرة، والذى أكد أن الطعام المضبوط هو أعضاء ذكرية للعجول، وهى أكلة شعبية يتناولها المصريون بشكل طبيعى، كما تم إرسال عينة من الطعام لمركز البيحوث الحيوان لمزيد من التأكد.

وأوضحت التحريات أن المجموعة الصينية بحالة صحية جيدة جدا ويعملون داخل مصر فى إحدر المدن الجديدة، ولا صحة لأى من الشائعات التى أكدت تعرض مجموعة منهم للإعياء.

من جانبه أكد الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أن الطعام المضبوط هو " أعضاء ذكرية" للحيوانات، ولا يوجد أى ضرر من تناوله، مؤكدا أن عظم الحيوان كله يؤكل ولا يود به أى ضرر.

وأضاف عبيد، فى تصريحات "لليوم السابع"، أن الصينين يقومون بتجفيف هذه الأكلات واستخدامها كعلاج جنسى، وهو أمر متعارف عليه ولا يوجد به أى ضرر.

 

 

 

 


كورونا

شوى ثعابينن الطب البيطرى

اكل ثعابين

قسم التجمع الاول

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. صينيون يستأجرون شقة بالقاهرة الجديدة لاستغلالها فى إعداد وجبات من "الثعابين المشوية" وبيعها.. الأمن يداهم المكان ويضبط فتاتين فى حالة إعياء.. والطب البيطرى يفحص المضبوطات

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:32 م

إجراء تحليل كورونا للمجموعة الصينية المتحجزة بسبب وجبة ثعابين قبل التحقيقات

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:17 م

الطب البيطرى يفحص الثعابين المضبوطة داخل شقة الصينيين بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:30 م

ضبط فتاتين فى حالة إعياء داخل شقة يستخدمها صينيون لشواء ثعابين وجبات غذائية

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة