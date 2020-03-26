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التحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى

الخميس، 26 مارس 2020 10:33 م
التحالف الدولى يسلم قاعدة "القيارة" الجوية للجيش العراقى التحالف الدولى يسلم قاعدة جوية للجيش العراقى
كتب وكالات

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سلّم التحالف الدولى ضد داعش قاعدة القيارة الجوية فى نينوى إلى القوات العراقية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، يوم الخميس.

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز على حسابه فى "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولى فى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط.

قيادة قوات التحالف تسلم مقراتها فى داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية. وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد".

والعراق، الحدودى مع إيران التى ضربها وباء كورونا بشدّة، فرض، الأحد، إجراءات صارمة للغاية للحد من تفشّى كورونا المستجد الذى أصاب 350 شخصاً، توفى منهم 29، كما أعلنت السلطات العراقية، اليوم، تمديد حظر التجول فى عموم محافظات البلاد حتى 11 أبريل المقبل.

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية قد أعلنت، الأربعاء، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون فى عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّى وباء كورونا فى هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان فى بيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرّر التحالف (الدولى الذى تقوده واشنطن) تعديل حجم انتشاره فى العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية".

موضوع يهمك?على الرغم من التدابير المشددة التى اتخذتها معظم دول العالم لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد وبينها العراق، إلا أن أرقام...حظر تجول بالعراق.. ووزير يقيم حفلاً بزمن كورونا حظر تجول بالعراق.. ووزير يقيم حفلاً بزمن كورونا العراق

وأضافت أنه بناء عليه "قرّرت فرنسا أن تعيد إلى الوطن، حتى إشعار آخر، جنودها المنتشرين فى العراق فى إطار عملية شامال" والبالغ عددهم تقريباً 200 عسكرى، بعضهم يشارك فى تدريب القوات العراقية والبعض الآخر فى رئاسة أركان قوات التحالف فى بغداد.

بدوره، أعلن الجيش التشيكى، الثلاثاء، أنه سحب 30 جندياً من العراق بسبب مخاوف أمنية وقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الجيش الأميركي، الذى يشكل الغالبية العظمى من القوات الأجنبية المنتشرة فى العراق، أعلن الأسبوع الماضى سحب قواته من قواعد صغيرة يمكن أن تتعرض فيها لهجمات مجموعات الحشد الشعبى الموالى لإيران، لإعادة تجميعها فى قواعد أكبر وتتمتع بحماية أكبر.

وحذرت القيادة المركزية من أنه "فى المستقبل، نتوقع أن يدعم التحالف القوات العراقية من عدد أقل من القواعد، بعدد أقل من الأفراد"، مؤكدة أن التحالف "يبقى ملتزماً على الأمد الطويل" بالمعركة ضد تنظيم داعش".

 

 


التحالف الدولى

العراق

أخبار العراق

قاعدة القيارةالجوية

الجيش العراقى

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