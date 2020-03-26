اليوم السابع
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التحالف الدولى يسحب قواته ويعلق أنشطته التدريبية للقوات العراقية بسبب كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 08:39 ص
التحالف الدولى يسحب قواته ويعلق أنشطته التدريبية للقوات العراقية بسبب كورونا التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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قرر التحالف الدولى اليوم الخميس، تعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية "بشكل مؤقت" فى ضوء الأزمة الصحية الراهنة جراء فيروس كورونا، مشيرا الى أن القرار يأتى بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن التحالف في بيان قوله "إنه قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء الأزمة الصحية جراء فيروس كورونا"، مشيرا الى أن القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وأضاف أن فرنسا أخذت علما بهذا القرار وقررت إعادة أفراد عملية "الشمال" المنتشرين في العراق في هذا السياق، حتى إشعار آخر.
وأوضح البيان أن عملية الإعادة إلى الوطن ستبدأ اليوم وستتعلق بالمئات من الجنود المشاركين في عمود "التدريب" مع الجيش العراقي، بالإضافة إلى عناصر الدعم الوطني المتمركزة في هيئة عملية العزم المتأصل ( OIR) في بغداد.

وكانت فرنسا قررت أمس الأربعاء، سحب كل قواتها من العراق حتى إشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة فى العراق، مؤقتًا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أمس الأربعاء، إن طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك فى العراق، بمدينة براغ. 

ومن جهته قال قائد مقر العمليات الميجر جنرال جوزيف كوبيكو إننا نسحب قواتنا مؤقتاً بسبب انخفاض كبير في مهامها العملياتية، مبيناً أن ذلك يرجع إلى التهديدات الأمنية ووباء فيروس كورونا، وإعادة الهيكلة.

 


التحالف الدولى

كورونا

فيروس كورونا

العراق

القوات العراقيه

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