اليوم السابع
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التجارة تدرس جمع معلومات الممثلين التجاريين عن الأسواق الخارجية لدعم التصدير

الخميس، 26 مارس 2020 02:02 م
التجارة تدرس جمع معلومات الممثلين التجاريين عن الأسواق الخارجية لدعم التصدير نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة
كتبت سماح لبيب

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تدرس نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة المعلومات المقدمة من الممثلين التجارين بالخارج حول احتياجات الدول للسلع والمنتجات المصرية خلال تلك الفترة من انتشار فيروس كورونا وذلك دعما للتصدير، والوقوف إلى جانب الصناعة المصرية فى نفاذ صادراتها إلى الخارج، فى ظل ركود الأسواق، حيث يجمع التمثيل التجارى كافة المعلومات الواردة عن الأسواق الخارجية خلال تلك الفترة وبحثها مع الوزيرة لتوجيه الصناعة نحو تصدير منتجاتها للخارج. 
 
وصرح مصدر حكومى لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة تدرس الفرص التصديرية لدعم القطاعات الصناعية المختلفة فى مصر، خاصة للسلع التى تحتاجها الدول الأخرى خلال الفترة الحالية من انتشار الفيروس التى يعانى منها العالم أجمع، موضحا أن المعلومات عن الأسواق الخارجية ستركز على القطاعات الصناعية التى لديها فائض فى الانتاج عن السوق المحلى، وتبدأ فى توجيهها للتصدير للحفاظ على العمالة ومنع توقف حركة الانتاج. 
 
يذكر أن، رؤساء المجالس التصديرية رفعوا لوزيرة التجارة 5 مطالب رئيسية عاجلة للوقوف بجانب قطاع الصادرات المصرية ومنع تأثرها بالأحداث الجارية فى كل دول العالم من انتشار فيروس كورونا، والذى جاء على أثره أزمات كبيرة فى طرق النقل سواء الجوى أو البحرى ، مما يضعف من معدلات التصدير، وطالبوا الوزيرة بوضع أولوية لقطاع التصدير الذى يعتبر ضمن استراتيجية الدولة فى ضخ المزيد من عوائد العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل بالمصانع المصرية وجاء أبرزها: 
 
1 وضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وتنفيذة سريعا من الحكومة للمصدرين. 
2  إعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الإفريقية.
3 سرعة رد مستحقات الشركات المصدرة من وزارة المالية لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 . 
4 تأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد.
5  تخفيض شركة مصر للطيران أسعار الشحن خاصة فى ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية .

اخبار الاقتصاد

التمثيل التجارى

وزارة التجارة

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