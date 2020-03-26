البنك المركزى: ضم شركات التصنيع الزراعى والثروة السمكية لمبادرة دعم الصناعة

(أ ش أ)

أعلن البنك المركزى المصرى إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة، وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وأكد المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5 في المائة متناقصة للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.