اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 09:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: ضم شركات التصنيع الزراعى والثروة السمكية لمبادرة دعم الصناعة

الخميس، 26 مارس 2020 08:55 ص
البنك المركزى: ضم شركات التصنيع الزراعى والثروة السمكية لمبادرة دعم الصناعة البنك المركزى ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن البنك المركزى المصرى إضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصنيع وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إلى مبادرة تمويل ودعم القطاع الخاص الصناعي بفائدة 8% متناقصة، وذكر البنك المركزى المصرى، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار يشمل الشركات التى يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
 
وأكد المركزي استمرار سريان مبادرة منح تسهيلات ائتمانية بفائدة 5 في المائة متناقصة للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي، التي يبلغ حجم أعمالها وإيراداتها السنوية 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.
 
وكان البنك المركزى المصرى، قال الثلاثاء، فى بيان رسمى، إنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وفى سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادى انتشار فيروس كورونا، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتباراً من الـ 7 مساءً وحتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى لتصبح، بالنسبة للجمهور  من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. 
 
وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة لمواعيد عمل الموظفين، ستكون من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.
 
 
وجدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 12 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.
 
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 


البنك المركزى

شركات التصنيع الزراعى

الثروه السمكيه

مبادره دعم الصناعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة