البنك المركزى: أكثر من 5 ملايين مواطن وشركة سيستفيدون من تأجيل سداد القروض

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كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن إجمالى عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزى لتأجيل سداد أقساط القروض يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن إجمالى عدد الاشخاص الطبيعين المستفيدين من تأجيل سداد أقساط الديون بلغ نحو 4 ملايين و940 الف شخص، فيما بلغ عدد الشركات والجهات الاعتبارية نحو 74 الفا و879 شركة.



وكان البنك المركزى المصرى أصدر قرارا - الأسبوع الماضى - بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين بدون غرامات تأخير أو رسوم لمدة ستة أشهر، وذلك فى إطار تدابير وإجراءات البنك المركزى لمواجة تداعيات تفشى فيروس كورونا.

يذكرأن، قال محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر إن مصر تجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وأضاف المحافظ طارق عامر أن الأولوية هى لنمو الاقتصاد، وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.