اليوم السابع
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البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

الخميس، 26 مارس 2020 09:43 ص
البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 17.3 مليار جنيه خلال 4 أيام منذ بدء طرحها الأحد الماضي.
 
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.
 
وأشار عكاشة إلى أن انضم إلي أسرة عملاء مصرفنا العريق أكثر من ثلاثة آلاف عميل جديد مع قيام ما يقارب 85 ألف عميل بالادخار في هذه الشهادة الجديدة بإجمالي مبلغ 17.3 مليار جم علي مدار أربعة أيام فقط .
 
ودعا البنك الجمهور إلى تقديم طلباته من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية علي مركز الاتصال أو بالفروع لطلب الادخار في هذا الوعاء، مؤكدا أن الانتظار علي الهاتف أو إعادة التردد علي القنوات الإلكترونية في غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا عن التزاحم في الفروع أو المناطق العامة. 
 
جدير بالذكر أنه تم البدء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك الأهلى الأحد الماضى، مع طرح شهادات الادخار بنسبة فائدة 15%، وتشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.
 
وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى يوم الاثنين الماضى، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

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