البنتاجون يجمد حركة جنوده فى الداخل و الخارج لمدة 60 يوما بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون جمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا.

وفى وقت سابق أعلن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إصابة ثلاثة بحارة بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت " والتى تبحر حاليا فى بحر الفلبين، وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، إن البحارة الثلاثة نقلوا جوا إلى مقر طبي بالمحيط الهادئ وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم السفينة وعددهم 5000، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر الفحوص إصابات على متن سفينة حربية أمريكية أثناء إبحارها.

كانت وزارة البحرية الأمريكية قد أرسلت مؤخرا طواقم طبية إلى ثلاث سفن ضخمة في المحيط الهادئ ومن بينها حاملة الطائرات روزفلت لإجراء فحوص جماعية على متن السفن.

يشار إلى أن فضائية الحدث،أفادت أمس الثلاثاء، أن البنتاجون الأمريكى أعلن ارتفاع حصيلة الجنود الأمريكيين المصابين بكورونا إلى 174.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أن الحصول على أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" وأجهزة التنفس الصناعى ليس بالأمر السهل فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى عمل إدارته على دعم ومساعدة الولايات فى الحصول على المعدات اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما وصف السوق العالمى لتلك المعدات بـ"المجنون".