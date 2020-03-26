البنتاجون: رفع الحماية الصحية داخل الجيش الأمريكى للدرجة الثانية بسبب كورونا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أليسا فرح إن وزير الدفاع مارك إسبر رفع حالة الحماية الصحية للجيش الأمريكي إلى الدرجة الثانية في جميع المنشآت التابعة لوزارة الدفاع على مستوى العالم، في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت فرح - حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مساء الأربعاء - أن هذا الإجراء سيزيد عدد الموظفين الذين يعملون عن بُعد، ويلغي الاجتماعات واسعة النطاق، ويتطلب قياس درجات الحرارة للأشخاص عند مداخل بعض المنشآت العسكرية، مبينةً أن هذه التدابير ستختلف وفقًا لكل منشأة.

وقد ارتفعت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أفراد الجيش الأمريكي إلى 227 حالة، بالإضافة إلى 67 شخصًا من عائلاتهم، و81 عاملا مدنيا، و40 من المتعاقدين.

وشدد الطبيب بالقوات الجوية الأمريكية الجنرال باول فريدريشس على "ضرورة تقليل اللقاءات والتجمعات في الوقت الحالي، ومع تغير الموقف، سنعيد تقييمنا ونتخذ القرار المناسب".

وقال فريدريشس: "في نهاية المطاف، علينا أن نوازن بين صحة وحماية أعضاء الجيش ومسؤوليتنا تجاه هذه البلاد لمواصلة الدفاع عنها".