اليوم السابع
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البرازيل: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 57 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 01:55 ص
البرازيل: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 57 حالة ضحايا كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بلغت 2.4%.
وقال وزير الصحة البرازيلى لويس إنريكي مانديتا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - إن إحصاءات تفشي الفيروس لا تتجاوز ما كانت السلطات تتوقعه في هذا الشهر، لكن الوضع في المنطقة في جنوب شرقي البلاد يثير قلقا، حيث يقطن هناك أكثر من 100 مليون من السكان وتم تسجيل أكبر عدد من المصابين هناك.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر يوم الجمعة الماضي قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واتخاذ عدد من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.


البرازيل

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى البرازيل

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