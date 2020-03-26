البحرية البريطانية تتبع سفنا حربية روسية بعد "مستويات نشاط عالية"

رويترز

قالت البحرية البريطانية اليوم الخميس، إنها تتبعت سبع سفن حربية روسية بعدما رصدت مستويات نشاط عالية من جانبها قبالة سواحل بريطانيا. وقالت البحرية الملكية "أتمت البحرية عملية مكثفة لتتبع السفن الحربية الروسية بعد مستويات نشاط عالية غير معتادة في القنال الإنجليزي وبحر الشمال".

يذكر أن وزير الدفاع البريطانى بن ولاس أعلن أن البحرية البريطانية ستبدأ فى مرافقة السفن التى ترفع علم البلاد أثناء مرورها فى مضيق هرمز؛ لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى على يد القوات الأمريكية، وقال بن ولاس إنه "أمر سفينتى (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التى ترفع علم بريطانيا"، مضيفا "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا فى هذا التوقيت".

وأضاف - فى بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية - "إنه تحدث مع نظيره الأمريكى مارك إسبر.. ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع"، مشيرا إلى أن القانون الدولى يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها فى مواجهة أى تهديد وشيك لمواطنيها .