البابا فرانسيس: الكثير من الكهنة والأطباء ماتوا بعدما قدموا بطولة فى خدمة المرضى

قال البابا فرنسيس الثالث، بابا الفاتيكان إن هذه الأيام شهدت وفاة الكثير من الكهنة وممرضات وأطباء نالوا العدوى لأنهم كانوا فى خدمة المرضى مضيفًا: وأشكر الله على مثال البطولة الذى يقدمونه فى الاعتناء بالمرضى لنصلى لهم ولعائلاتهم وذلك فى رسالة ترجمها المكتب الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية بمصر ونقلها إلى رعايا الكنيسة باللغة العربية.

كان بابا الفاتيكان قد صلى أمس أجل ضحايا فيروس كورونا الجديد وأسرهم الذين يفارقون الحياة وهم بمفردهم، وذلك خلال صلاة التبشير الملائكى التى بثتها إذاعة الفاتيكان عبر الإنترنت، وقال البابا: "دعونا نفكر فيهم ونصلى من أجلهم. من أجل أسر الأطباء هم أيضا، الذين لا يمكنهم مرافقة أحبائهم فى تلك الرحلة. نصلي بشكل خاص من أجل الموتى وأسرهم "

ووفق وكالات الأنباء ذكرت إذاعة الفاتيكان أن البابا بدأ صلاة التبشير الملائكى، الأحد الماضي، والتي تلاها من بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، بالقول: "في هذه الأيام، نسمع أخبار عن عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين يموتون ... يموتون وهم بمفردهم ... بدون أن يتمكنوا من وداع أحبائهم".

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن العالم قد يشهد فترة مشابهة لما بعد الحرب العالمية بسبب تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وقال البابا، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الجمعة : "يجب أن نفكر بأنه سيكون هناك نوع من فترة ما بعد الحرب العالمية بسبب فيروس كورونا".

وتابع: "لن يكون هناك "الآخر" بعد الآن، بل 'نحن'، لأننا لا نستطيع الخروج من هذا الوضع إلا معًا"، مضيفا: "الجميع يبكى هنا ولا يمكننا الخروج من هذا الوضع إلا معا، كإنسانية كاملة.. يجب أن ننظر إلى جيراننا بروح التضامن”.