اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يثمن جهود السعودية للتنسيق العالمى فى مكافحة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:17 م
الاتحاد الأوروبى يثمن جهود السعودية للتنسيق العالمى فى مكافحة كورونا مجموعة العشرين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمن الاتحاد الأوروبى جهود المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين على التنسيق العالمى من أجل تعزيز الاستعداد الجماعى لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب بيان مشترك للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيسة المجلس الأوروبى شارلز ميشيل بحقيقة أن مجموعة العشرين طلبت من منظمة الصحة العالمية، التى تعمل عن كثب مع المنظمات ذات الصلة والخروج بسرعة بمبادرة عالمية بشأن الاستعداد لمواجهة الفيروس والتصدي له، مؤكدًا أهمية دور مجموعة العشرين في تنسيق التحرك الدولي لمواجهة واحتواء تداعيات الفيروس الوخيمة صحياً واقتصادياً ومالياً.

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون الدولي في معالجة هذا الوباء، وسيواصل مساعدة البلدان والمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في إفريقيا.

وأوضح رئيسا المفوضية والمجلس أن الأحداث غير المسبوقة تتطلب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ، وأن العمل العالمي السريع والواسع النطاق والمنسق ضروري على الجبهتين الصحية والاقتصادية لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من الأزمات الاقتصادية.

وجدد البيان المشترك تأكيده على ضرورة تنسق دول مجموعة العشرين سياساتها للاقتصاد الكلي، وتعبئ جميع الأدوات المتاحة، للتخفيف من حدة الانكماش الاقتصادي، ودعم العمال والشركات الأكثر تضررًا, للحد من التأثير الاقتصادى، والحفاظ على القدرة على تصنيع وتوفير المعدات الوقائية والطبية اللازمة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أعضاء مجموعة العشرين إلى مساعدة بعضهم البعض في إعادة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم .

وقال البيان في هذا السياق تقف أوروبا على أهبة الاستعداد لإقامة حدث إعلان تعهد دولي عبر الإنترنت لضمان التمويل الكافي لتطوير ونشر لقاح ضد كوفيد 19.   


مجموعه العشرين

المفوضيه الاوروبيه

الاتحاد الاوروبى

كورونا

السعوديه

مكافحه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية السعودية:" الإنسان أولاً"..رسالة الرياض اليوم للعالم

الخميس، 26 مارس 2020 09:14 م

الحرس الوطنى السعودى يطلق خدمة توصيل الأدوية للمرضى أثناء فترة حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 08:52 م

مصرع شخصين وإصابة آخر فى انهيار جدار بموقع تحت الإنشاء بحى الرويس بالسعودية

الخميس، 26 مارس 2020 08:45 م

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 26-3-2020 ل

الخميس، 26 مارس 2020 08:30 م

الدول العربية تواصل التدابير اللازمة لمواجهة كورونا..تعميم للجهات الحكومية بالإمارات لتطبيق نظام العمل عن بعد.. وبدء سريان قيود التنقل وتحذيرات للمخالفين بالسعودية.. والعراق تعلن إغلاق أي منطقة يظهر فيها الوباء

الخميس، 26 مارس 2020 08:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة