اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى: اتفاقية الأسلحة البيولوجية قلصت التهديدات العالمية

الخميس، 26 مارس 2020 02:27 م
الاتحاد الأوروبى: اتفاقية الأسلحة البيولوجية قلصت التهديدات العالمية
كتبت: هناء أبو العز

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أصدر الاتحاد الأوروبى  ظهر اليوم بيانًا حول الذكرى السنوية الـ 45 لدخول اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ.
 
وأشار الاتحاد الأوروبى، إلى أن الاتفاقية هي حجر الزاوية في الجهود الدولية لمنع تطوير العوامل البيولوجية أو إنتاجها أو الحصول عليها بطريقة أخرى واستخدامها في نهاية المطاف كأسلحة، وعلى هذا النحو ، فهو عنصر حاسم لأمننا الجماعي وأحد الأدوات الرئيسية لنزع السلاح وعدم الانتشار المتعدد الأطراف.
 
وذكر البيان أنه ومنذ عام 1975 ، أصبحت 183 دولة أطرافا في الاتفاقية،مضيفا أنه ينبغي لجميع الدول التي ليست طرفا بعد في الاتفاقية أن تنضم دون إبطاء.
 
ويشارك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بقوة في الجهود الدولية لتحسين السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في جميع أنحاء العالم، حيث قدم الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 15 مليون يورو منذ عام 2006 لدعم الاتفاقية بشكل مباشر ، وكذلك لمشاريع تعزيز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي ، كما هو الحال في أوكرانيا وفي عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية.
 
وختم الاتحاد الأوروبى بيانه قائلًا: مع تقدمنا نحو المؤتمر الاستعراضي التاسع للاتفاقية في عام 2021 ، سيعمل الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاتفاقية وتطويرها.
 

الاتحاد الأوروبى

اتفاقية الأسلحة البيولوجية

التهديدات العالمية

انتشار السلاح

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