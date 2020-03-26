الإمارات تواجه كورونا بـ"برنامج تعقيم وطنى".. فما هو؟

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق "برنامج التعقيم الوطني"، لإجراء التعقيم الكامل، والذى يشمل كل المرافق والنقل العام وخدمة المترو، خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداءً من الساعة 8 مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، سيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وتهيب وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، التي تشمل: قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشروعات الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وأكدت الوزارتان، أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية (الجمعيات التعاونية، والبقالة، والسوبرماركت)، والصيدليات، بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، السابق بهذا الخصوص.

وأهابت الوزارتان بأفراد المجتمع كافة الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة، وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار، التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة، من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع، ومن بينها دولة الإمارات.