الإمارات تشارك فى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا

كتب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر اليوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل السعودية في وقت لاحق اليوم عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا. وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك "بروح التضامن والتكاتف".
وتابع "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".
ويتحدث زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس عن سبل مكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية مع ارتفاع عدد المصابين به على مستوى العالم إلى 471 ألف مصاب وعدد الوفيات الناجمة عنه إلى 21 ألفا.
واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع على رسم "خطة عمل" للتصدي للتفشي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يثير حالة ركود عالمية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل تذكر.
وسيلقي تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية كلمة للزعماء يطلب فيها زيادة التمويل ودعم إنتاج أدوات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الطبي.
وقال في مؤتمر صحفي في جنيف في ساعة متأخرة أمس الأربعاء "علينا مسؤولية عالمية كمجتمع إنساني وبخاصة دول مثل أعضاء مجموعة العشرين". وأضاف "يتعين عليها دعم البلدان على مستوى العالم".
وكتب الملك سلمان عاهل السعودية، الذي ترأس بلاده المجموعة هذا العام والذي دعا للقمة الافتراضية الاستثنائية، تغريدة على تويتر الليلة الماضية يقول "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".
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