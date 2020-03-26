الإمارات تشارك فى القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا

رويترز

كتب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على تويتر اليوم الخميس أن الإمارات ستشارك في قمة افتراضية تعقد برئاسة الملك سلمان عاهل السعودية في وقت لاحق اليوم عبر الإنترنت لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات عالمية، لمناقشة أزمة فيروس كورونا. وأضاف الأمير محمد أن الإمارات ستشارك "بروح التضامن والتكاتف".

وتابع "نواجه تحديا مشتركا غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا وشعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".

ويتحدث زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس عن سبل مكافحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية مع ارتفاع عدد المصابين به على مستوى العالم إلى 471 ألف مصاب وعدد الوفيات الناجمة عنه إلى 21 ألفا.