اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:35 م
خالد صلاح
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الإمارات تسمح بـ5 رحلات روسية لإجلاء رعاياها

الخميس، 26 مارس 2020 04:00 م
الإمارات تسمح بـ5 رحلات روسية لإجلاء رعاياها مطار_ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإمارات صرحت لـ5 رحلات جوية لإجلاء الروس، وذلك بعدما علقت أبوظبي حركة الطيران لمكافحة انتشار كورونا.

وقالت زاخاروفا عبر صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس: "منحت الإمارات إذنا لخمس رحلات... شكرا أبوظبي".

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيام رحلات جوية لإعادة المواطنين الروس من الإمارات.

وفي 25 مارس الجاري، علقت الإمارات الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في الإمارات 333، وفقا لأحدث البيانات.

 


ابو ظبي

الامارات

روسيا

كورونا

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