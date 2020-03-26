اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: صلاة الفرق الطبية المشاركين فى مكافحة كورونا بالكمامات جائز.. فيديو

الخميس، 26 مارس 2020 02:52 م
الإفتاء: صلاة الفرق الطبية المشاركين فى مكافحة كورونا بالكمامات جائز.. فيديو الصلاة بالكمامة والواقى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل يجوز الصلام بالكمامة، لأننى أعمل أخصائية تمريض، وأعمل مع حالات مشتبه إصابتهم بكورونا، ولدواعى الوقاية؟
 
 
أجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: طبعا بلا شك يجوز أن تصلى بالماسكات والكمامات والواقى، لأن الضرورة هنا مقدرة ومعتبرة، وقد يكون هذا واجبا، فإذا وصل الأمر للخوف من انتشار وباء، والإصابة به، فهذا جائز.
 
وأضاف وسام،: خاصة أنه فى المستشفيات حاليا يتعرض الأطباء لمهالك، وهم الآن على ثغر من الجهاد، للحفاظ على أنفس الناس، ويسارعوا فى إنقاذهم من الأخطار، لذا نعم يجوز هذا، فى حالة خيفة أن يكون الفيروس فى الأرض أو غير ذلك، بما قد ينقل العدوى، وهو أمر جائز ولا شئ فيه. 
 
كانت قد قالت دار الإفتاء المصرية: "إن موت المسلم بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة فى الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".
 
وأضافت الدار: أن هذا المرض داخل فى عموم المعنى اللغوى لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطورة وشدة ضرر، وهو أيضًا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة على من مات من المسلمين بسببها، فمن مات به من المسلمين فهو شهيد؛ له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.
 
 

دار الافتاء

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: صلاة الجمعة لا تجوز خلف التليفزيون أو الإذاعة

الخميس، 26 مارس 2020 12:31 م

دار الإفتاء: التزامك بحظر التجوال يحافظ على صحتك وصحة أهلك وأبناء وطنك

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:10 م

دار الإفتاء: لا تجوز صلاة أحد فى منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:13 م

دار الإفتاء: المدعى أنه المهدى المنتظر مجذوب عديم العقل فلا تلتفتوا إليه.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:30 م

دار الإفتاء: يجوز صلاة الغائب على أرواح المتوفين بفيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة