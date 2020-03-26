الإفتاء: صلاة الفرق الطبية المشاركين فى مكافحة كورونا بالكمامات جائز.. فيديو

كتبت آية دعبس

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل يجوز الصلام بالكمامة، لأننى أعمل أخصائية تمريض، وأعمل مع حالات مشتبه إصابتهم بكورونا، ولدواعى الوقاية؟

أجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: طبعا بلا شك يجوز أن تصلى بالماسكات والكمامات والواقى، لأن الضرورة هنا مقدرة ومعتبرة، وقد يكون هذا واجبا، فإذا وصل الأمر للخوف من انتشار وباء، والإصابة به، فهذا جائز.

وأضاف وسام،: خاصة أنه فى المستشفيات حاليا يتعرض الأطباء لمهالك، وهم الآن على ثغر من الجهاد، للحفاظ على أنفس الناس، ويسارعوا فى إنقاذهم من الأخطار، لذا نعم يجوز هذا، فى حالة خيفة أن يكون الفيروس فى الأرض أو غير ذلك، بما قد ينقل العدوى، وهو أمر جائز ولا شئ فيه.

كانت قد قالت دار الإفتاء المصرية: "إن موت المسلم بسبب فيروس كورونا يدخل تحت أسباب الشهادة الواردة فى الشرع الشريف؛ بناءً على أن هذه الأسباب يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض".

وأضافت الدار: أن هذا المرض داخل فى عموم المعنى اللغوى لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطورة وشدة ضرر، وهو أيضًا معدود من الأوبئة التي يحكم بالشهادة على من مات من المسلمين بسببها، فمن مات به من المسلمين فهو شهيد؛ له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.