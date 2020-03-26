الأمير تشارلز يشكر طالبي الشفاء العاجل له من كورونا: تأثرت بكلماتكم الرقيقة

كتب محمد رضا

أصدر المقر الملكى فى لندن "كلارنس هاوس"، تعليقًا مؤثرًا على الرسائل التى تلقاها لتمنى الشفاء العاجل للأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، بعدما أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.





وقال تعليق "كلارنس هاوس" - وهو مقر إقامة الأمير تشارلز - اليوم الخميس: "شكرًا لكم على جميع رسائل طلب التعافى قريبًا لصاحب السمو الملكى.. لقد تأثر بكلماتكم الرقيقة"، وبهذا يكون قد أوضح المقر الملكى مدى تأثر أمير ويلز الأبن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، برسائل الدعم التى تلقاها.

ويشار بريطانيا، كانت قد قالت، اليوم الخميس، إن الأمير تشارلز ولى العهد لم يتخط الآخرين للخضوع لفحص فيروس كورونا وإنما كانت حالته والأعراض التى ظهرت عليه مطابقة لمعايير الفحص.

وأعلن كلارنس هاوس، مقر إقامة الأمير تشارلز، هذا الأسبوع أن ولى العهد البريطانى مصاب بكورونا لكنه فى صحة جيدة ويعزل نفسه حاليا فى اسكتلندا ويعانى من أعراض بسيطة.

وردا على سؤال عن سبب إجراء فحص لتشارلز فيما لم يحدث ذلك لملايين العاملين فى القطاع الطبى قال إدوارد أرجار وزير الدولة البريطانى لشؤون الصحة "على حسب ما فهمت السبب هو أن الأعراض التى ظهرت عليه وحالته كانت مطابقة للمعايير"، وأضاف لمحطة سكاى نيوز "أمير ويلز لم يتخط الآخرين".

يأتى هذا فيما تعهدت بريطانيا بدفع 210 ملايين جنيه إسترلينى لتحالف دولى لتطوير لقاح لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، اليوم الخميس، وأفادت مصادر إعلامية، نقلا عن الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا.