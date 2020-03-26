"الأقصر" تعلن 7 توجيهات وقرارات هامة للمواطنين خلال الجمعة والسبت.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، أنه عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الجمهورية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين.

قررت المحافظة مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة ، والتى تتضمن حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفندت المحافظة عدد من التوجيهات والقرارات كما يلى:-

1ـ تعلن محافظة الأقصر أنه لا صحة لما تردد من شائعات بشأن حظر تجوال المواطنين يومي الجمعة والسبت، وأنه يسري عليهما حظر التجوال العادي المقرر من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا مثل الأيام العادية طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

2ـ لا صحة لما تردد من شائعات بشأن غلق المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت الموجودة خارج المولات التجارية على مستوى المحافظة وأنها مفتوحة على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

3ـ بالنسبة للمطاعم يقتصر العمل فيها على خدمة التوصيل للمنازل والمواعيد المحددة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً، ولا يطبق عليها الغلق يومي الجمعة والسبت.

4ـ تؤكد المحافظة على توافر جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ولا يوجد أي ضرورة للتكالب على شراء تلك الاحتياجات حيث أنها متوفرة وبأسعار مناسبة.

5ـ تؤكد المحافظة على انتظام عمل المخابز على مدار اليوم (24 ساعة) طوال أيام الأسبوع.

6ـ تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع

7. تهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وتطبيق مواعيد الحظر حرصا على سلامتهم.