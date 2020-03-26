اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم القيادية تعيد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للصعود بمنتصف التعاملات

الخميس، 26 مارس 2020 12:08 م
الأسهم القيادية تعيد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للصعود بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للاتصالات، حديد عز، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3708 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1035 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 626 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، 333.9 ألف سهم، 50.5 ألف سهم، 873.7 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 385 ألف سهم.
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 29 ألف سهم، 570 ألف سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.7 مليون سهم.
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.
 
وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، جلاكسو سميثكلاين، حى بى اوتو، القاهرة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر لصناعة الكيماويات، أسمنت سيناء.

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق

الخميس، 26 مارس 2020 11:40 ص

البنك التجارى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل التعاملات

الخميس، 26 مارس 2020 10:39 ص

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 - 3 -2020

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:29 م

لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب النهائى لأسهم بنك الاتحاد الوطنى

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:48 م

البورصة المصرية تعاود الارتفاع بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:58 م

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة