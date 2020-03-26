الأرصاد: فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة وتابعوا النشرة الجوية يوميا

قال محمود شاهين، مدير إدارة التبنؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع معروف عنه التقلبات الحادة والسريعة، على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وحذر مدير إدارة التبنؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، من أن هذا الفصل قد يشهد تقلبات جوية فى أى وقت لذلك يجب على المواطنين توخى الحذر ومتابعة النشرات الجوية يوميا ، لمعرفة توقيتات الظواهر الجوية الحادة والعنيفة ، قائلا:"قد نشهد 4 فصول فى يوم واحد".

وأشار مدير إدارة التبنؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة اليوم الخميس ارتفاعها.

وشهد أمس الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ،كما شهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، كان الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة صباحا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.