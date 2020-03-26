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الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة اليوم

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص
الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة اليوم الطقس
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يتوقع حدوث ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الخميس، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، كما يشهد الطقس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
 
وأضافت الدكتورة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامى رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن درجات الحرارة غدا، ستكون أعلى من المعدلات بـ7 درجات، وستصل ل27 درجة مئوية على القاهرة، مضيفة أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة يوم الجمعة، على أن تصل يوم السبت لـ23 درجة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، وعدم التسرع وارتداء الملابس الصيفية.
 
وتابعت إيمان شاكر إلى أن الطقس سيشهد هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والقاهرة، وأن هذه الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة، مشددة على انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق المكشوفة.

الارصاد الجوية

امطار

رامى رضوان

عاجل

الطقس

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