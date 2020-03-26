اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 07:39 م
خالد صلاح
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الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفى قرار حظر التجوال

الخميس، 26 مارس 2020 05:56 م
الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفى قرار حظر التجوال كورونا ارشيفية
ا ش ا

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أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار اليوم الخميس قرارا بفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر التجوال.
وقال الرزاز - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، لحماية الأردن من وباء الكورونا".
وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد - خلال المؤتمر - أن الحكومة الأردنية والأجهزة الامنية لن تتهاون في تطبيق الأوامر والتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وستكون هناك اجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه بعد إصدار رئيس الوزراء لأمر الدفاع رقم 3 والذي حدد كافة الاجراءات والعقوبات التي يجب أن تتخذ فإننا سنعمل على تطبيق بنوده بمختلف مناطق المملكة.

 


عمر الرزار

الاردن

حظر التجوال

حجز المركبات

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