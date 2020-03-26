الأردن يفرض غرامات وعقوبات لمخالفى قرار حظر التجوال

أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزار اليوم الخميس قرارا بفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، إضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال لمخالفي حظر التجوال.

وقال الرزاز - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، لحماية الأردن من وباء الكورونا".

وأكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد - خلال المؤتمر - أن الحكومة الأردنية والأجهزة الامنية لن تتهاون في تطبيق الأوامر والتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وستكون هناك اجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا إلى أنه بعد إصدار رئيس الوزراء لأمر الدفاع رقم 3 والذي حدد كافة الاجراءات والعقوبات التي يجب أن تتخذ فإننا سنعمل على تطبيق بنوده بمختلف مناطق المملكة.