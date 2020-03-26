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الأردن: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 172 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 05:29 ص
الأردن: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 172 حالة كورونا فى الأردن
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى بالإصابات إلى 172 إصابة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن الحالات توزعت، بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 12 حالة لمخالطين مصابين، و5 حالات حضروا حفل زفاف وحالة لأردني قدم من سويسرا، وحالة لسيدة عراقية الجنسية.
في السياق ذاته، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أن الحكومة ستنظر بتمديد عطلة الموظفين والمدارس مطلع الأسبوع القادم.


الأردن

كورونا

كورونا فى الأردن

وزارة الصحة الأردنية

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