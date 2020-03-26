يذكر أن هناك طفلا رضيعا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر من بين الأشخاص الأربعة الذين كان لهم احتكاك بالحالة المؤكدة، وتم إدخاله إلى المستشفى لأسباب احترازية.

قال ماريوس لويزو، المدير العلمي في مديرية نيقوسيا التابعة لمنظمة الخدمات الصحية الحكومية أن الطفل بخير حتى الآن.
وذكرت السكرتير الدائم لوزارة الصحة كريستينا ياناكى، أن 19 مصابا بفيروس كورونا المستجد موجودون حالياً في مستشفى فاماجوستا العام قد تم علاجهم، وأحدهم طبيب تم نقله من عيادة خاصة في بافوس، ويتم علاج شخص واحد في وحدة العناية المركزة.