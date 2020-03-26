نيقوسيا (أ ش أ)

أعلن البروفيسر فى علم الفيروسات الجزيئية بقسم العلوم البيولوجية بجامعة قبرص ليونديوس كوستريكيس، اكتشاف ثمانى حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى الحالات المكتشفة إلى 132 حالة فى المناطق التى تقع تحت سيطرة الحكومة القبرصية فى الجزيرة، ويشمل هذا العدد الحالات الثلاث الموجودة فى القواعد البريطانية، وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الخميس، أن هناك حالتين جديدتين لشخصين عادا من دول الاتحاد الأوروبي، وأربع حالات لأشخاص خالطوا حالات مؤكدة، ولا يزال الأشخاص الذين خالطهم الحالتان الأخريان قيد التحقيق.

يذكر أن هناك طفلا رضيعا يبلغ من العمر ثلاثة أشهر من بين الأشخاص الأربعة الذين كان لهم احتكاك بالحالة المؤكدة، وتم إدخاله إلى المستشفى لأسباب احترازية. قال ماريوس لويزو، المدير العلمي في مديرية نيقوسيا التابعة لمنظمة الخدمات الصحية الحكومية أن الطفل بخير حتى الآن.

وذكرت السكرتير الدائم لوزارة الصحة كريستينا ياناكى، أن 19 مصابا بفيروس كورونا المستجد موجودون حالياً في مستشفى فاماجوستا العام قد تم علاجهم، وأحدهم طبيب تم نقله من عيادة خاصة في بافوس، ويتم علاج شخص واحد في وحدة العناية المركزة.

وكانت التحاليل التى أجريت للرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، أظهرت نتائج سلبية لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس أمس الأربعاء.

وقال كوشوس - فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سى إن إيه" القبرصية-:"لقد تبين أن نتائج جميع المسئولين الذين خضعوا لاختبارات معملية يوم أمس الثلاثاء لفيروس كورونا المستجد جاءت جميعها سلبية".

وأضاف: "أنه تم أخذ عينات من اختبار كورونا يوم أمس من الرئيس ومساعديه وأعضاء قصر الرئاسة وأعضاء الحرس الرئاسى الذين كانوا على اتصال وثيق مع الرئيس ".

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم أمس الأول إغلاق الجزيرة أمام السفر حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكدت قبرص أن حركة الأشخاص أصبحت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.