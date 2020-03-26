اعرف إزاى تقدم شكوى بمحافظة الجيزة بعد تعليق العمل بمكاتب خدمة المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

علقت محافظة الجيزة العمل في جميع مراكز خدمة المواطنين وعدم التعامل ورقيا في المحافظة، أو التعامل المباشر مع المواطنين، والاكتفاء بالتعامل الإلكترونى للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى، حيث تم اتخاذ القرار ضمن الخطة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويوضح "اليوم السابع" طرق التواصل مع محافظة الجيزة أو تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي مخالفات أو عن قصور في الخدمات.

1. البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة "www.giza.gov.eg" . 2. البريد الإلكترونى للمحافظة gizaportal@idsc.net.eg . 3. الخط الساخن 114 من أي خط أرضى. 4. التواصل على أرقام غرفة العمليات للمحافظة 35863004 – 35869193 – 35869371 . 5. التواصل على رقم السويتش 37794876 . 6. من خلال إرسال رسائل عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو صفحة المكتب الإعلامى للمحافظة على موقع فيس بوك. 7. إرسال الشكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية.

واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة بإيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.