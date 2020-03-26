اضبط مخالفة .. زحام على ماكينات الصرف وشبابيك الأفران فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت اليوم مشهد الزحام والطوابير بشمال سيناء ، أمام ماكينات صرف العملة عند مقرات البنوك وأمام شبابيك الأفران فى مدينة العريش بشمال سيناء .

وشهدت مناطق البنوك أمام مجلس مدينة العريش ، وعلى طول مسار شارع وسط مدينة العريش ، تزاحم الأهالى القادمين من كل أنحاء مدينة العريش ومدينة الشيخ زويد ، والقرى لصرف المرتبات ، كما شهدت منافذ مكاتب البريد زحام مماثل .

تزاحم الأهالى تكرر أمام الأفران فى مناطق المساعيد، ووسط البلد وأحياء الريسة والضاحية والعبور وبدأ مبكرا ، وخلاله لم يتم الالتزام بأى مسافات أمنة أو إرتداء كمامات ، كما لم يتوفر أشخاص مهامهم تنظيم حركة الوصول .

وشهدت مناطق التسوق بميدان الرفاعى وسوق المحاسنة بالعريش ، استمرار حالة الزحام بين المشترين للتزود بحاجياتهم من الخضروات واللحوم والأسماك .

وطالب عددا من الأهالى بسرعة تدخل الجهات المسئولة لوضع حد للطوابير التى تشهدها منافذ صرف العملة على الماكينات والطوابير .

وسبق ونفذت أمس الجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء ، إغلاق سوق شعبى بالعريش تنفيذًا لإجراءات الاحتراز من تفشى فيروس كورونا .

وتم اغلاق السوق بعد لحظات من محاولة التجار التجمع فيه بمنطقة سوق الخميس ، حيث من المعتاد فى شمال سيناء ان يبدأ السوق من يوم. الاربعاء وينتهى مساء الخميس وهو ملتقى لعرض البضائع لتجار من كل المحافظات ويحضر للتسوق اهالى من كل أنحاء المحافظة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له انه طبقا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى وباء كورونا والحد من الزحام وحفاظا على ارواح المواطنين .

وفى مدينة بئر العبد تقرر ايقاف العمل بالسوق الاسبوعى بمدينة بئر العبد بصفة مؤقته لحين زوال السبب.

وناشد مجلس مدينة بئر العبد المواطنيبن الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، مع التاكيد بان جميع السلع متوفرة من خضروات وفاكهة وسلع تموينية وغاز ومواد غذائية.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أعلن فى بيان له عن تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة ١٥ يوما ، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، على أن تتكون من مدير الإدارة او القسم واحد العاملين به ، على أن يتم منح باقى الموظفين راحة لمنع أى تجمعات.

أضاف الغندور، أنه يتم منح أصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفات التى لديهن أبناء اقل من ١٢ سنة والموظفين المغتربين ، راحة خلال تلك الفترة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

زحام المواطنين بالعريش