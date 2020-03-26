اليوم السابع
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استمرار عمليات تعقيم ملاحات الاسكندرية كإجراء احترازى ضد كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:26 ص
استمرار عمليات تعقيم ملاحات الاسكندرية كإجراء احترازى ضد كورونا علاء الشريف
كتب عبد الحليم سالم

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تتواصل عمليات تعقيم ملاحات الإسكندرية ،كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا وحرصًا على سلامة العاملين بالشركات وجودة وسلامة المواد المستخرجة.
 
كشف اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة قامت بعمليات واسعة لتعقيم المقرات الإدارية، والمواقع الإنتاجية خاصة فى ملاحة المكس سواء مناطق الانتاج او التصنيع وكذلك مناطق المبيعات، موضحا أن الحرص على العاملين ومنع انتشار الفيروس أولوية قصوى لدى الشركة.
 
وحول سير العمل فى الملاحات بالرغم من تخفيض عدد العمال استجابة لخطة الحكومة وخطة وزارة قطاع الأعمال العام، أوضح اللواء علاء الشريف، إنه تم تخفيض عدد العمال فى جميع المواقع سواء فى الإدارة، أو داخل الملاحات، بما يضمن عدم انتشاره واتباع قواعد السلامة بشكل تام، موضحًا إن الشركة حريصة على استمرار معدلات الانتاج كما هى وبنفس الكفاءة.
 
كان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أكد أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة، ولا سيما أن لدينا 209 آلاف عامل والأولية لصحة العاملين.

فيروس كورونا

قطاع الاعمال العام

هشام توفيق

اللواء علاء الشريف

الملاحات

القابضة الكيماوية

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