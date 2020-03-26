اليوم السابع
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استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة بالمدن الجديدة للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 11:14 ص
استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة بالمدن الجديدة للوقاية من فيروس كورونا المجتمعات العمرانية - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة للمنشآت الحكومية والمناطق المختلفة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح: إن أجهزة المدن الجديدة تبذل جهوداً غير مسبوقة في أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، مطالباً قاطنى المدن الجديدة والمترددين عليها، بالالتزام التام بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة لمعاونة أجهزة المدن الجديدة فى الحد من انتشار فيرروس كورونا المستجد.
 
 
استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة بالمدن الجديدة
استمرار حملات التطهير والتعقيم الموسعة بالمدن الجديدة
 
واستمراراً لجهود أجهزة المدن الجديدة، صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه أصدر تعليماتٍ بتكوين فرق عمل دائمة لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورنا المستجد، مشيراً إلى أنه تم استكمال حملات التطهير والتعقيم فى قسم تأمين المنشآت بالمدينة ومقر نجدة مدينة 6 أكتوبر والمكاتب الإدارية، وحول العمارات السكنية والمصالح والأجهزة الحكومية بالمدينة، وكذا اتخاذ الإجراءات الوقائية ولا سيما في الإدارات والجهات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والعملاء المترددين على المبانى الحكومية وفى المحال وأماكن تواجد المواطنين.
 
وفى مدينة بدر، كلف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، مسئولى الإدارات المختلفة للتعاون مع الجهات المختصة لاستمرار تنفيذ حملات التطهير والتعقيم  فى المصالح والأجهزة الحكومية المستمرة فى أداء خدمتها بالمدينة، وكذا المناطق السكنية ووسائل المواصلات العامة والخاصة بالمدينة، مؤكداً استمرار دعم المنشآت الحكومية داخل المدينة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتى تأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: إنه تم تدبير وتجهيز عمالة مدربة تدريبا عاليا، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم يومياٍ، وذلك بمقر جهاز المدينة، والمنشآت الأخرى، مؤكداً استمرار التعاون بين جهاز المدينة والمصالح الحكومية والسكان فى تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق المختلفة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه تم تنفيذ أعمال تعقيم لأتوبيسات النقل الجماعي وعمارات الإسكان الاجتماعي بقطاعي(أ - ب) والمقر التنفيذي للجهاز بقطاع (د) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، وعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة ابني بيتك ٦ ومبني الجهاز بحي المستقبل، وكذا تعقيم المكاتب التنفيذية بالمواقع (الكرافانات) للمشروعات الجارية. 
وشدد المهندس عادل النجار، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واستمرار التعقيم للمباني الخدمية المستمرة فى أداء عملها والمناطق المختلفة بالمدينة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

فيروس كورونا

حملات التطهير

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