اليوم السابع
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ارتفاع عدد طلبات الإعانة بالولايات المتحدة إلى 3.2 مليون بسبب فيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:27 م
ارتفاع عدد طلبات الإعانة بالولايات المتحدة إلى 3.2 مليون بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا كبيرا فى عدد طلبات الإعانة بسبب فيروس كورونا، حيث سجلت الأسبوع الماضي 3.28 مليون طلب إعانة ، وفيما كان عدد طلبات الإعانة 281 ألف طلب الأسبوع الذي سبقه، حيث زاد العدد إلى ما يقرب من 3 ملايين. 

وتجاوزت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حاجز الألف وفاة، بينما اقتربت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من 70 ألف حالة.
 
وبحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، بلغ عدد الوفيات حتى الآن في الولايات المتحدة 1041 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 68 ألفا و960 إصابة.
 
وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه، بينما كانت حصيلة الإصابات، بحسب الجامعة، حتى الساعة الخامسة فجرا الأربعاء بتوقت الولايات المتحدة، نحو 55 ألف إصابة مؤكدة.
 
وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا.
 
وعلى خلفية الارتفاع الكبير في الإصابات بالولايات المتحدة، حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من إمكانية تحوّل البلاد إلى بؤرة تفش لفيروس كورونا.
 
 
وتتصدر ولاية نيويورك الأمريكية الولايات الأخرى، من حيث أعداد الإصابات بأكثر من 33 ألف إصابة مؤكدة، تليها نيوجيرسى بأكثر من 4 آلاف إصابة وكاليفورنيا بأكثر من 3 آلاف، فيما سجل أقل عدد من الإصابات حتى الآن داخل الحدود الأمريكية فى ويست فيرجينيا بـ39 إصابة، بينما كانت فيرجن آيلاند أقل الأراضي التابعة للولايات المتحدة إصابة بـ17 حالة مؤكدة فقط، حتى الآن.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون بـ 2 تريليون دولار، يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين، والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، وأرسل مجلس الشيوخ، مشروع القانون إلى مجلس النواب الذى قد يصوت عليه هذا الأسبوع.

كورونا

فيروس كورونا

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

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