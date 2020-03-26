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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا لـ161 حالة وإصابة 10714

الخميس، 26 مارس 2020 02:12 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا لـ161 حالة وإصابة 10714 إصابات كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة سويسرا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 161 حالة، وفيما وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10714.

 

وفيما كشف استطلاع محلى سويسرى، أن اثنين من كل خمسة أشخاص في سويسرا يؤيدون فرض قيود أكثر صرامة من قبل الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأعرب 54٪ من المشاركين عن موافقتهم على السياسة الحالية للحكومة، بينما يريد 42٪ منهم من السلطات تقييد الحرية الشخصية للمواطنين بشكل أكثر صرامة.

وتم إجراء الاستطلاع من طرف معهد سوتومو للأبحاث، بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ونشرت نتائجه بعد نحو عشرة أيام من بدء الحكومة في فرض إجراءات شاملة لخفض وتيرة سير الحياة العامة إلى أدنى حد.

قرر أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرر، تبرعه وزوجته بنحو مليون دولار للأسر المتضررة في بلاده من تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وفيما أعلنت السلطات السويسرية، مؤخرا عن تخفيض خدمات وسائل النقل العمومى على نطاق واسع، بالتزامن مع خفض الشركة الفدرالية للسكك الحديدية لخدماتها كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا.
 
 
 
 
 

 


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