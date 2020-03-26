ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2693 حالة

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن عدد إصابات فيروس كورونا في إسرائيل بلغ 2693 حالة حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وبهذا يرتفع عدد حالات الوفاة فى إسرائيل إلى 8، واحدة منهم لمسنة تبلغ من العمر 91 عامًا توفيت فى مستشفى "فولفسون" في مدينة تل أبيب، واثنين آخرين لم تذكر الوزارة معلومات إضافية عنهما حتى اللحظة.

وأشارت الوازرة فى بيان نشرته إلى ارتفاع عدد الإصابات فى البلاد إلى 2666، منهم 39 حالة خطيرة، 68 حالة متوسطة، وتماثلت 68 حالة أخرى للشفاء.

وفى حصيلة مبكرة اليوم، كانت قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 2495 إصابة، وتوفى 5 أشخاص منهم، بينما 41 مصابا بحالة خطيرة، و68 حالتهم متوسطة، و2315 حالتهم طفيفة، بينما تماثل 66 شخصًا للشفاء.