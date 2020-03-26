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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 9529 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 01:20 ص
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 9529 حالة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت قناة العربية، في خبر عاجل لها، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 9529 حالة.

وفى وقت سابق قررت السلطات البريطانية، إنشاء مستشفى جديد بمركز "إيكسيل" للمعارض بشرق العاصمة البريطانية، لندن، بطاقة استيعابية قدرها 4 آلاف سرير وذلك لاستقبال ومعالجة الحالات الخطرة لمرضى عدوى فيروس كوفيد-19.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأنه استجابة لدعوة المملكة المتحدة للمسعفين المتقاعدين للعودة إلى خدمة الصحة الوطنية البريطانية تقدم، بحسب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أكثر من 11,500 شخص، بما فيهم 2,660 طبيباً و6,147 ممرضاً وممرضة، بطلبات لذلك، كما أن أكثر من 18,000 طالب طب سينضمون إلى القوى العاملة فى خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

وكانت المملكة المتحدة البريطانية، قج شهدت، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

 

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.

 


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