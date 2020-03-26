اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2495 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 09:12 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 2495 حالة علاج مصابى كورونا
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2495 حالة .

وكانت وزارة الصحة الإسرئيلية، أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2170 حالة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان ، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.
 
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية .
 
وكانت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5 وفيات، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، كما  حكومة الاحتلال الإسرائيلى قد صادقت على مجموعة من القيود الجديدة على الحركة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

إسرائيل

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