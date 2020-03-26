ارتفاع حالات الوفاة فى سويسرا إلى 143 شخصا بسبب فيروس كورونا

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ارتفع عدد الوفيات في سويسرا نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأربعاء إلى 143 حالة وذلك مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 10,388 حالة.

وذكر موقع "سويس إنفو" السويسرية أن الحكومة أصدرت توصية للمواطنين بالبقاء في المنزل خاصة المرضى وكبار السن، وكذلك حظر التجمعات التي تتعدى 5 أشخاص في جميع أنحاء البلاد، بجانب اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد.

وأضاف الموقع أن الحكومة أعلنت أن البلاد في حالة "وضع استثنائي"، وهو ما يعني حظر كل الفعاليات العامة والخاصة وإغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والرياضية، مع إبقاء الأعمال التجارية التي تبيع سلع ضرورية مفتوحة، مشيرا إلى أن المدارس مازالت مغلقة في جميع أنحاء البلاد، مع أن تظل تلك الإجراءات قيد التنفيذ حتى 19 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن مقاطعة تيسينو في جنوب سويسرا وجهت بإيقاف عمليات كافة المصانع، وذلك رغم تحذير الحكومة المركزية لمجالس المقاطعات بعدم تجاوز توصيات الحكومة بشكل أحادي.

ولفت الموقع إلى أن الحكومة بدأت في إرسال رحلات تشارتر لإعادة السياح السويسريين العالقين في الخارج.