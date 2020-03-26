ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا لـ 6100 والوفيات لـ 42

فيينا (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة النمساوى ردولف انشوبير، اليوم الخميس، أن حالات الاصابة بفيروس كورونا فى البلاد بلغت 6 آلاف و100 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفيات 42 حالة، وقال انشوبير - فى تصريح اليوم - أن عدد الفحوصات الطبية للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بلغت 36 ألف فحص، موضحا أنه تم تسجيل إصابات فى الولايات النمساوية على النحو التالي 89 شخصًا من بورغنلاند و 168 من كارينثيا و 799 من النمسا السفلى و1024 في النمسا العليا و558 حالة في سالزبورغ و 633 في ستريا وفي تيرول 1460 حالة و 422 في فورارلبرغ و735 في فيينا.

وأضاف أن الشيء الإيجابي هو أن 89% من الذين يعانون من فيروس كورونا فى النمسا لديهم أعراض خفيفة من المرض وهم في رعاية منزلية..مشيرا إلى أن 9.75 % يحتاجون للعلاج في المستشفى، منوها بأن عدد الأشخاص المصابين وفي وضع خطير يتزايد بسرعة وبلغ 1.6% أي 89 مريضا ويخضعون حاليا لرعاية مكثفة.

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قال إن بلاده تحتاج إلى إجراء 15 ألف فحص يوميا لملاحقة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأضاف كورتس - فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، أن "الهدف الأهم لنا فى هذه المرحلة زيادة الفحوصات الطبية بالإضافة إلى تقليل الاتصالات الاجتماعية"، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة للحجر الصحى المنزلى، ومنع التواجد فى الشوارع إلا لأهم الأسباب مع التوسع في فرض الغرامات لضمان تحقيق أعلى مستوى من التزام المواطنين.

وكانت وزارة الصحة النمساوية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع الإصابات إلى 4486 إصابة، وتسجيل 25 حالة وفاة، بزيادة يومية نسبتها 24.15 في المائة.

من جانب أخر أكد أوميت فورال، رئيس الهيئة الإسلامية النمساوية التزام المساجد الكامل بالحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف - فى تصريحات له الثلاثاء، أن المسلمين فى النمسا استجابوا على الفور لتعليق صلاة الجمعة للتصدي لخطر انتشار العدوى بالمرض ، كما ألغيت جميع الدروس والاجتماعات الخاصة بالمساجد .