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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام الأسبوع للجلسة الثانية على التوالى

الخميس، 26 مارس 2020 01:59 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام الأسبوع للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 539.915 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 234.3 مليون ورقة مالية بقيمة 673.8 جنيه، عبر تنفيذ 24.6 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.26% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.56%، والعرب على 6.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.47%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 183.6 ألف جنيه، 155.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.1 مليون جنيه، 140.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 9912 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 11280 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3692 نقطة.
  
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 1036 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 626 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 
وقررت إدارة البورصة المصرية، أمس الأول الثلاثاء، أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

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