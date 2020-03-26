اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 26 مارس 2020 10:10 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحا 51.94 نقطة ليصل إلى مستوى 6260.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.69% رابحا 89.25 نقطة ليصل إلى مستوى 5377.42 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 32.6 مليون سهم بقيمة 622 مليون ريال، وارتفع 156 سهما، فيما تراجع 18 سهما. 
 
وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 5.63%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.27%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.15%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.50%، ثم قطاعى التأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.16%، تلاه قطاعى النقل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاعى تجزئة الأغذية والأدوية بنسبة 1.21%، 0.93%.
 
وجاء سهم "تشب"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.97%، ثم سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 8.46%، ثم سهم الخليج للتدريب بنسبة 6.65%، فيما جاء سهم "الكيميائية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.60%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.09%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 1.39%.
 
وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في إجتماعه رقم ( 277 ) أمس الأربعاء، المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد التوصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.
 
وأرجعت الشركة، سبب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019 وفقاً لنتائج القوائم المالية للشركة للعام المالي 2019 م وعدم تحقيق أرباح عن هذه الفترة المذكورة، سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019م على الجمعية العامة القادمة للشركة للتصويت عليها.

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