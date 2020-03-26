اليوم السابع
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ارتفاع الطلب الأوروبى على الفوط والملايات المصرية لتلبية احتياجات المستشفيات

الخميس، 26 مارس 2020 08:00 ص
ارتفاع الطلب الأوروبى على الفوط والملايات المصرية لتلبية احتياجات المستشفيات صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشف سعيد أحمد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس، ارتفاع الطلب على الفوط والملايات المصرية المصدرة إلى أوروبا خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة فى طلب المستشفيات بالدول التى ينتشر فيها فيروس كورونا.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة الحالية فى التصدير التى تعانى منها قطاعات أخرى بسبب الفيروس، يمكن تداركها خاصة مع زيادة الطلب على قطاعات أخرى مثل الملايات والفوط والقطنيات المستخدمة كأغطية للآسرة فى المستشفيات، خاصة بالدول الأوروبية.

وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس، إلى أن المصانع المصرية مرتبطة بتعاقدات تصديرية مع دول أوروبية، ويجرى الآن العمل بكل قوة للالتزام بمواعيد التوريد، خاصة مع الإجراءات الحكومية الجديدة التى من شأنها الحد من حركة الانتقال خلال فترة الشفتات الليلية.

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لاستثناء ورديات المصانع التى تعمل فى فترة المساء، خاصة وأن تقسيم الورديات فى الظروف الطبيعية كان فى التوقيتات الآتة، ورديات من 7 صباحا إلى 3 عصرا ومن 3 عصرا  11 مساءا ومن  11 إلى 7 صباحا فى اليوم الثانى، لذلك لابد من توضيع من مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوقيتات عمل المصانع، فى ظل الالتزام بهذه العقود.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متواجد فى مكتبه منذ الصباح، حيث أجرى ولا يزال يجرى سلسلة من الاتصالات مع الوزراء والمحافظين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق اليوم الأول من قرار حظر الحركة بعد السابعة مساءً.

وقال سعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن رئيس الوزراء استجاب للطلبات التى وردت له من أصحاب مصانع الأدوية والمنتجات الغذائية التى تعمل بنظام الورديات، والذين كانوا قلقين من تأثير تطبيق الحظر على حركة العمالة فى المصانع، حيث وجه رئيس الوزراء بالسماح للأتوبيسات التى تنقل العمال بالتنقل خلال ساعات الحظر، وفق ضوابط معينة لضمان أن تكون الأتوبيسات تحمل عمال هذه المصانع.

 

 

 


صادرات مصر

الملابس الجاهزة

صادرات الملابس

فيروس كورونا

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