اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1179 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 11:00 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1179 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا فى باكستان، اليوم، عن ارتفاع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 1179 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 9، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف المركز أن 21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل، مشيراً إلى أن إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.  

وأعلنت الحكومة الباكستانية الخميس تعليق كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من أبريل المقبل في محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية - حسبما نقلت صحيفة (باكستان توداي) اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق كل رحلات الطيران الداخلية والمستأجرة والخاصة غير أنه سيتم استثناء طائرات نقل البضائع ورحلات الطيران التي تحمل خطابات إذن خاصة.

يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد علقت رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.


كورونا

باكستان

تفشى كورونا

فيروس كورونا

اخبار باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة