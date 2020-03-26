ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان إلى 1179 حالة

وكالات

أعلن المركز الوطنى المعنى برصد تطورات فيروس كورونا فى باكستان، اليوم، عن ارتفاع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد إلى 1179 حالة، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 9، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف المركز أن 21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل، مشيراً إلى أن إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الباكستانية الخميس تعليق كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من أبريل المقبل في محاولة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية - حسبما نقلت صحيفة (باكستان توداي) اليوم الخميس، أنه سيتم تعليق كل رحلات الطيران الداخلية والمستأجرة والخاصة غير أنه سيتم استثناء طائرات نقل البضائع ورحلات الطيران التي تحمل خطابات إذن خاصة.

يذكر أن الحكومة الباكستانية كانت قد علقت رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.