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إيطاليا في المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة

الخميس، 26 مارس 2020 11:41 م
إيطاليا في المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن إيطاليا أصبحت في المرتبة الأولى بعدد الوفيات بـفيروس كورونا بعد تسجيل 8215 وفاة.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة لورا سامى ابنه المواطن المتوفى جراء كورونا، إن والدها كان قادما من ميلانو الإيطاليه، فى أخر طائرة قادمة يوم الخميس الماضى قبل حظر الطيران، مضيفا أن والدها منذ أن وصل مطار القاهرة عزل نفسه داخل غرفة وارتدى ماسك ويتم تغيره كل 4 ساعات، ويتم التعامل معه بدقة شديدة حتى لا يحدث أى إصابات.

وأضافت خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي وائل الأبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع عبر التليفزيون المصرى، أنه شكى من ضيق فى التنفس، وتم التوصل مستشفى الحميات بتلا بمحافظة المنوفية، وبعد اخذ مسحة أثبت أنه مصاب كورونا، مضيفه أن والدها يبلغ من العمر 63 عاما، ويعمل فى مطعم منذ 30 عاما، بميلانو.

وتابعت، أنه بعد دخول والدها لمستشفى الحميات وتم نقله فى اليوم التالى إلى مستشفى العزل، تم إجراء المسح للعائلة وجاءت جميع نتائج التحاليل سلبية، وتوفى اليوم، بعد أسبوعا من عودته، مشيرة إلى أن هناك عدد كثر فى القرية عندما وصل لا توجد عليهم أعراض وبعد 10 أيام تحولت النتائج إيجابية.

في سياق متصل قال محمد عمرو أحد العائدين من إيطاليا، إنه تم حجزه فور وصوله بمستشفى حميات زفتى من إيطاليا وتم اخذ مسحة للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، وظهرت النتيجة سلبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية.

 


كورونا

ازمه كورونا

الصين

ايطاليا

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