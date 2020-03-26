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إيران تسجل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 26 مارس 2020 11:56 ص
إيران تسجل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا فى ايران
هند المغربي

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سجلت إيران 157 حالة وفاة و2389 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ماذكره موقع روسيا اليوم في خبر عاجل، حيث أعلنت إيران اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا، والإصابات إلى 29406.

وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال أمس الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف ربيعي للتليفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".

 


ايران

كورونا

ضحايا كورونا

فيروس كورونا

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