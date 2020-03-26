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إندونيسيا تسجل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

الخميس، 26 مارس 2020 11:06 ص
إندونيسيا تسجل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات كورونا
كتب سمير حسنى

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كشفت السلطات فى إندونيسيا اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و103 إصابات، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وكان أحمد يوريانتو المسئول فى وزارة الصحة الإندونيسية، صرح أمس الأربعاء، أن هناك 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الحالات فى البلاد إلى 790، وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58، وذكر أن 31 شخصا تعافوا من المرض.
 
وقال المسئول، إنه جرى تعديل عدد الحالات الثلاثاء إلى 685 لحذف اسم مريض ذُكر مرتين.
 
قال مسئول بوزارة الصحة فى إندونيسيا، إن البلاد سجلت الثلاثاء، 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهى أكبر زيادة يومية فى عدد الحالات فى الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.
 
وأضاف أحمد يوريانتو أن سبعة أشخاص آخرين توفوا بالمرض ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لوفيات الفيروس فى إندونيسيا إلى 55، مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.
 
وكانت قد أغلقت السلطات فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائى وأماكن الترفيه العامة فى بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا فى أكبر مدينة فى منطقة جنوب شرق آسيا.

كورونا

كوفيد 19

اندونيسيا

كورونا فى اندونيسيا

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