"إلى الأمام يا إيطاليا".. صينيون يوزعون كمامات فى شوارع نابولى ..فيديو

كتب هيثم سلامة

وزع مجموعة من الشباب الصينى الكمامات فى مدينة نابولى بدولة إيطاليا، حيث احتوت كل حقيبة على 5 كمامات، وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا القاتل الذى أودى بحياة الآلاف فى مختلف دول العالم.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، عبر حسابها بموقع تويتر:" قامت مجموعة صينية في نابولي مؤخرا بتوزيع كمامات واقية على السكان المحليين مجانا. وفي كل حقيبة 5 كمامات وبطاقة صغيرة مكتوبة عليها "إلى الأمام يا إيطاليا". يذكر أن سعر الكمامة الواحدة قد ارتفع في إيطاليا ليصل إلى 30 يورو".

قامت مجموعة صينية في نابولي مؤخرا بتوزيع كمامات واقية على السكان المحليين مجانا. وفي كل حقيبة 5 كمامات وبطاقة صغيرة مكتوبة عليها "إلى الأمام يا إيطاليا". يذكر أن سعر الكمامة الواحدة قد ارتفع في #إيطاليا ليصل إلى 30 يورو. #معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/LtcSEKpn4F — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 25, 2020

يشار إلى أنه أعلنت السلطات المعنية فى دولة ايطاليا، أمس الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد إلى 74386 حالة. وفيما قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.

وفرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى.

ناشد أحد شباب الجالية المصرية المقيم بإيطاليا، الشعب المصرى، بأتخاذ كافة الاحتياطات تجاه فيروس كورونا القاتل، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة المصرية.

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود. لا يزال فيروس كورونا يراوغ العديد من دول العالم، فتارة تقل أعداد الإصابات في بعض الدول، وتارة أخرى تتزايد بشكل كبير، في الوقت الذى يفشل فيى العالم في وقف حد لانتشار هذا الفيروس.