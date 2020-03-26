إغلاق جميع متاجر موسكو ابتداء من 28 مارس.. واستثناء محال الأغذية

هند المغربي

أعلن رئيس بلدية موسكو إغلاق كل المتاجر اعتبارا من 28 مارس باستنثاء محلات الأغذية، وفق ماذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وطالب سيرجى سوبيانين رئيس البلدية بموسكو بضرورة أن تظل جميع أماكن الترفيه فى العاصمة مغلقة الأسبوع القادم لاحتواء انتشار فيروس كورونا لكنه قال إن الإجراءات المحددة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس.

ونسبت وكالات الأنباء إلى رئيس البلدية القول إنه يرى ثمة ضرورة أن تظل جميع المطاعم والمقاهى مغلقة وأن يتم فرض قيود على المراكز التجارية والمتنزهات.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كشف فى وقت سابق اليوم الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس وأعلن توقف العمل الأسبوع القادم لكثير من المواطنين الروس وحث الناس على البقاء في منازلهم.