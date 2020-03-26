إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 4089

أعلنت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 655 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل الإجمالي إلى 4089 حالة.
وتتوقع إسبانيا اليوم الخميس، المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام بعدما وافق البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم، على تمديد العمل بحالة الطوارئ بعد جلسة نقاش مطولة.
وصوت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى حتى 12 أبريل نيسان.
وصوتت أغلبية من 321 عضوا لصالح تمديد الطوارئ فيما امتنع 28 عن التصويت، وأيد حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، هذا الإجراء.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للبرلمان: "تمديد الطوارئ ليس سهلا، اعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي".
وتكافح إسبانيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المتفاقمة حيث تجاوزت حصيلة الوفيات لديها مثيلتها في الصين أمس الأربعاء، بعد تسجيل 738 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد، وقفز عدد حالات الإصابة بكورونا في إسبانيا عشرة أمثاله منذ فرض حالة الطوارئ في 14 مارس
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