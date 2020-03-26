اليوم السابع
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إخلاء سبيل صاحب "قهوة" بكفالة 3 آلاف لمخالفته قرار غلق المحلات بالسلام

الخميس، 26 مارس 2020 01:37 م
إخلاء سبيل صاحب "قهوة" بكفالة 3 آلاف لمخالفته قرار غلق المحلات بالسلام تشميع محل، صورة ارشيفيىة
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة السلام، برئاسة المستشار هيثم مشهور، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب مقهى بكفالة 3000 جنيه علي ذمة القضية، لمخالفته قرار حظر التجوال بغلق المحلات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث، شنت عدة حملات مكثفة بشوارع القاهرة، ضمن الحملات المستمرة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإغلاق  جميع المحلات والمقاهي .

وتمكنت قوات الأمن التابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول وقسم شرطة السلام، من القبض على 6  ملاك لمحلات شهيرة "بلاي ستشن، ٢ كافيه، ديزاينر للمطابخ" بمنطقة عباس العقاد ومدينة السلام  لمخالفتهم القوانين، وفتح المحلات في وقت الحظر وعدم منع التجمعات، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعلى الفور تم القبض عليهم وإخراج المواطنين، وتم إغلاق المحلات وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق..

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة مكبرة لتفعيل وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتحديد فترات العمل بالمحال والمنشآت المنصوص عليها بالقرار منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، والتى من شأنها تقوم بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد...

ورافق الحملة قوات الأمن بقيادة اللواء أحمد السيد، والعقيد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومعاون المباحث محمد هانى، للمرور الميدانى بجميع أرجاء الحى للتأكد من تفعيل القرار وإلزام الجميع بفترات العمل المخصصة والمنصوص عليها، وتم استصدار قرار غلق وتشميع 10 محال ومقاهي مخالفة لوقت الحظر، وذلك فى إطار تفعيل الإجراءات الوقائية فى الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

 


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